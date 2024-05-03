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19:45, 3 мая 2024Ценности

Юлия Пересильд показала внешность без макияжа

39-летняя российская актриса Юлия Пересильд показала внешность без макияжа

Кадр: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без косметики на видео. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя звезда фильма «Вызов» ответила на вопросы подписчиков и рассказала, что озвучила собственную книгу о полете в космос под названием «Это космос, детка!». На размещенных кадрах артистка предстала в белом топе и с распущенными волосами, уложенными на одну сторону.

Знаменитость отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность и дополнив минималистичный образ серьгами с блестящими камнями.

В апреле дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд прошла по подиуму вместе с матерью на модном показе.

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      Карина Черных
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