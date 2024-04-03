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16:21, 3 апреля 2024Ценности

Звезда «Слова пацана» прошлась по подиуму на модном показе

Звезда «Слова пацана» Пересильд прошлась по подиуму в рамках Bosco Fashion Week

Кадр: @juliaperesild

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд прошлась по подиуму на модном показе. Соответствующая публикация появилась на странице компании Bosco di Ciliegi в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

14-летняя звезда, прославившаяся ролью школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и ее мать дефилировали в рамках Bosco Fashion Week в «Государственном универсальном магазине» (ГУМе) в Москве. Так, они стали манекенщицами на шоу китайской марки Ellassay.

При этом девушка предстала перед зрителями в прямых голубых джинсах с разрезами в нижней части штанин, укороченном коричневом жакете и черных мюлях на каблуках. Ее родительница надела монохромный белый наряд, который состоял из широких брюк со стрелками, пиджака и блузки.

В феврале Анна Пересильд призналась, что боится навязчивых поклонников

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      Карина Черных
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