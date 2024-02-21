Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:05, 21 февраля 2024Культура

Дочь Пересильд пожаловалась на навязчивых поклонников

Анна Пересильд призналась, что боится навязчивых поклонников

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

14-летняя актриса и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд призналась, что боится навязчивых поклонников. Ее слова приводит Star Hit.

Дочь актрисы Юлии Пересильд подчеркнула, что рада тому, что у нее «появился зритель», которому она интересна. «Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: "Стою у твоего дома, жду тебя". А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…» — рассказала она.

Актриса также отметила, что ее одноклассники поддержали ее и гордятся артисткой.

Ранее российский актер и звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город Нурлат после успеха проекта. По словам Минекаева, он стал замечать, что в Москве отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      На Украине предрекли окружение для Угледара

      В Москве задержали мужчину за изнасилование 24-летней девушки

      В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

      Пассажиры самолета толпой связали дебошира скотчем и попали на видео

      Налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

      Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику

      В Херсонской области сообщили о продолжении зачистки Крынок

      Дочь Пересильд пожаловалась на навязчивых поклонников

      Заключенный представился мэром российского города и похитил деньги у сокамерника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше