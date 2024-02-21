Дочь Пересильд пожаловалась на навязчивых поклонников

Анна Пересильд призналась, что боится навязчивых поклонников

14-летняя актриса и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд призналась, что боится навязчивых поклонников. Ее слова приводит Star Hit.

Дочь актрисы Юлии Пересильд подчеркнула, что рада тому, что у нее «появился зритель», которому она интересна. «Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: "Стою у твоего дома, жду тебя". А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…» — рассказала она.

Актриса также отметила, что ее одноклассники поддержали ее и гордятся артисткой.

Ранее российский актер и звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город Нурлат после успеха проекта. По словам Минекаева, он стал замечать, что в Москве отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей.