Звезда «Слова пацана» объяснил нежелание приезжать в родной город

Актер Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город из-за внимания

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев объяснил нежелание приезжать в родной город Нурлат после успеха проекта. Этим он поделился в ходе шоу «Кино в деталях», ролик доступен на YouTube.

По словам Минекаева, он стал замечать, что в Москве отдыхает больше, чем в родном городе, из-за пристального внимания людей. Он вспомнил неприятный случай, когда к нему домой пришел «мужчина за 40» и попросил сфотографироваться с ним. «Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь и заходит мужик, которого я впервые вижу», — рассказал актер, отметив, что растерялся в тот момент и предложил незнакомцу подождать час, чтобы одеться.

Минекаев подчеркнул, что по сей день вспоминает этот случай со злостью.

Ранее сообщалось, что звезды «Слова пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач занялись совместным бизнесом. Артисты зарегистрировали компанию «Эу, Пацан», которая, как отмечается, будет заниматься продажей снеков и напитков.