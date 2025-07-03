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10:19, 3 июля 2025Мир

Еще несколько стран лишились приоритета в военной помощи США

CBS: Украина — не единственная страна, лишенная приоритета в военной помощи США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

Украина оказалась не единственной страной, лишенной приоритета в предоставлении военной помощи со стороны США. Об этом пишет CBS со ссылкой на представителя Белого дома Анну Келли.

«Представитель Белого дома заявила, что некоторые другие страны также были "переклассифицированы", то есть они были лишены приоритета в получении оружия и боеприпасов из США», — утверждается в публикации.

При этом пресс-секретарь не стала раскрывать страны из этого списка. Келли также не обозначила конкретных сроков паузы в поставках ряда боеприпасов Украине.

Ранее конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик запросил экстренный брифинг Белого дома и Пентагона по вопросу военных поставок Украине.

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