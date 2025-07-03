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10:03, 3 июля 2025Мир

В Конгрессе США запросили экстренный брифинг по остановке помощи Киеву

Конгрессмен Фицпатрик запросил брифинг Пентагона по военным поставкам Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Reuters

Конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик запросил экстренный брифинг Белого дома и Пентагона по вопросу военных поставок Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я официально запросил экстренный брифинг Белого дома и Пентагона, чтобы прояснить эти сообщения», — написал законодатель, имея в виду приостановку военной помощи Киеву.

Фицпатрик объяснил, что хочет рассмотреть запасы американского оружия и боеприпасов, чтобы убедиться, что США «полностью привержены предоставлению Украине ресурсов, которые ей срочно необходимы».

Ранее США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию подтвердил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

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