В Конгрессе США запросили экстренный брифинг по остановке помощи Киеву

Конгрессмен Фицпатрик запросил брифинг Пентагона по военным поставкам Украине

Конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик запросил экстренный брифинг Белого дома и Пентагона по вопросу военных поставок Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я официально запросил экстренный брифинг Белого дома и Пентагона, чтобы прояснить эти сообщения», — написал законодатель, имея в виду приостановку военной помощи Киеву.

Фицпатрик объяснил, что хочет рассмотреть запасы американского оружия и боеприпасов, чтобы убедиться, что США «полностью привержены предоставлению Украине ресурсов, которые ей срочно необходимы».

Ранее США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию подтвердил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.