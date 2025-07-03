В российском регионе иноагенту вынесли заочный приговор

Экс-главу ОП Башкирии Мурзагулова заочно осудили на 8 лет за фейки о ВС РФ

В Башкортостане суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы уроженца республики за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

Речь идет о бывшем главе Общественной палаты Башкирии Ростиславе Мурзагулове (признан в РФ иностранным агентом), уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, в марте 2024 года Мурзагулов выложил на своем канале видео, содержащее заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ) при проведении специальной военной операции (СВО). Кроме того, он часто выкладывал материалы без указания статуса иноагента.

Осужденного объявили в федеральный и межгосударственный розыск. Если он вернется в Россию, то отправится в колонию общего режима и выплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбудили еще одно уголовное дело за фейки о ВС России.