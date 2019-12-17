Ведущую популярных телешоу арестовали за нападение и побои

Ведущая популярных в Британии шоу Love Island и The X-Factor Кэролайн Флэк (Caroline Flack) арестована по подозрению в нападении на человека. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что 40-летняя женщина напала на мужчину и избила его. По данным местной службы скорой помощи, медики оказали помощь на месте двум участникам событий, одного человека доставили в больницу. Известно, что жертва не получила серьезных травм.

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Пресс-секретарь Флэк подтвердила, что телеведущая предстанет перед судом 23 декабря по делу о побоях. «Мы подтверждаем, что полиция посетила дом Кэролайн после частного бытового инцидента. Она сотрудничает с соответствующими людьми, чтобы решить вопросы. Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев по юридическим причинам», — заявила она.

Флэк прославилась как победительница британского аналога шоу «Танцы со звездами», а также как ведущая реалити Love Island («Остров любви)» и шоу талантов The X-Factor. Арест произошел за несколько дней до начала нового съемочного сезона Love Island — Флэк должна была вскоре улететь по работе в Южную Африку.

Ранее стало известно, что ведущая Fox Nation Бритт Макгенри (Britt McHenry) подала в суд на сотрудников канала Fox News. Женщина жаловалась на некорректное поведение руководству, однако вместо защиты получила угрозы.

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