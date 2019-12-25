Застигнутая в лужах крови телеведущая отказалась признать вину в преступлении

Бывшая ведущая популярного британского телешоу Love Island Кэролайн Флэк (Caroline Flack) отказалась признать свою вину в нападении на человека. Ее слова приводит Sky News.

По сообщениям полицейских, в середине декабря, прибыв на место происшествия, они обнаружили 40-летнюю женщину и ее 27-летнего бойфренда Льюиса Бертона (Lewis Burton) в лужах крови. Один из офицеров охарактеризовал увиденное как кадр из фильма ужасов. Предполагается, что застигнутая на месте преступления Флэк напала на мужчину и избила его торшером.

Женщину арестовали и официально предъявили ей обвинения, однако она объявила о своей невиновности. Флэк освободили под залог до 4 марта, когда должен состояться суд. Предполагается, что он продлится дольше одного дня.

Ведущую отстранили от ведения телешоу Love Island, ее место заняла Лора Уитмор (Laura Whitmore). Сама Флэк заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать все и извлечь уроки из произошедшего. Происходящее с ней она назвала проверкой, и частью истории, которую она потом готова рассказать.

Ранее в декабре появились сообщения, что Флэк арестовали по подозрению в нападении на человека. По данным местной службы скорой помощи, обоим оказали экстренную помощь на месте происшествия, одного из них отправили в больницу. Жертва не получила серьезных травм.

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