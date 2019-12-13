Ведущего приговорили к тюрьме за сексуальное домогательство к 10-летней девочке

Бывшего ведущего американского телеканала HGTV Кристофера Дионна (Christopher Dionne) приговорили к трем годам тюрьмы за домогательство к 10-летней подруге его дочери. Такое решение вынес суд округа Нью-Лондон, штат Коннектикут, сообщает местное издание The Day.

Обвинение предъявила семья девочки, которая 26 ноября 2017 осталась ночевать у своей подруги, дочери Дионна. Истцы утверждали, что во время ночевки Кристофер дотрагивался до ягодиц и груди подруги дочери. Телеведущий обвинения отрицает.

Первоначально Дионн получил наказание в виде семи лет тюрьмы, которое по решению суда будет приостановлено после трех лет отбывания срока. На смягчение приговора повлиял, в частности, тот факт, что Дионн не был судим ранее.

После выхода на свободу осужденного ожидает десять лет испытательного срока. Его также внесут в национальный регистр сексуальных преступников.

37-летнему Дионну запрещено контактировать с жертвой до конца жизни. Пострадавшая на суде не присутствовала, на вынесении приговора была ее мать, заявившая, что после обращения ее ребенок подвергся публичному унижению и стал объектом ненавистнических сообщений в социальных сетях, пишет The Day.

До ареста Дионн и его брат-близнец снялись в проекте Family Flip и записывали шоу «Спасение дома». С начала процесса над ведущим шоу приостановили.

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