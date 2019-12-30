Братья-близнецы из реалити-шоу найдены мертвыми

Близнецы Билл и Джо Смит (Bill and Joe Smith), участвовавшие в реалити-шоу My Big Fat Gypsy Wedding, были найдены мертвыми в городе Севенокс, в британском графстве Кент. Об этом пишет Metro.

Тела братьев были обнаружены на дереве неподалеку от фермы. Полиция продолжает расследование дела, однако в настоящий момент не считает, что смерть была насильственной.

Телеканал TLC, на котором транслировался проект, выразил соболезнования семье и друзьям близнецов, а также указал номер линии психологической помощи людям с мыслями о суициде. Коллеги и знакомые братьев также высказались по поводу случившегося. Победитель восьмого сезона реалити-шоу Celebrity Big Brother и участник My Big Fat Gypsy Wedding Пэдди Доэрти (Paddy Doherty) назвал произошедшее ужасной трагедией.

Девушка одного из погибших, Билла Смита, опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала, что не раз просила бойфренда дать время душевным ранам залечиться. «Ты все время видишь, как такое происходит, но не думаешь, что это случится с тобой», — написала она.

Шоу My Big Fat Gypsy Wedding транслировалось с 2010 года на британском телеканале Channel 4 и на американском канале TLC. Шоу рассказывало о жизни таких этнических групп, как цыгане и пэйви (кочевой народ предположительно ирландского происхождения).

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