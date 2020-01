Звезда реалити-шоу умерла в 23 года

Звезда реалити-шоу Are You The One? Алексис Эдди (Alexis Eddy) была найдена мертвой. Как сообщает Fox News, ей было 23 года.

Полицейские прибыли на место происшествия в Западной Вирджинии и зафиксировали, что Эдди умерла от остановки сердца. Правоохранители добавили, что обстоятельства смерти девушки не вызывают подозрений, однако тело будет направлено на токсикологическую экспертизу.

Представитель канала MTV, на котором выходило шоу, подтвердил смерть звезды. «Сотрудники MTV были глубоко опечалены, узнав о трагической гибели Алексис Эдди. Наши сердца обращаются к ее семье и друзьям в это трудное время», — заявили в компании.

В 2017 году Эдди появилась на экранах в шоу Are You The One?, где молодые люди ищут свою любовь. Там она рассказала, что происходит из неблагополучной семьи. Ее кузина была осуждена за убийство, а сама Эдди долго не могла справиться со своим пристрастием к наркотикам.

В августе 2019 года она с радостью сообщила, что наслаждается жизнью без стимуляторов. «Трезвость, способность видеть и работать над исправлением недостатков моего характера — это лучшее, что могло случиться со мной. Так счастлива», — поделилась она. Также Эдди сообщила, что ее примеру исправления последовал и отец. Осенью девушка намекала, что обручена, но, судя по всему, пара распалась.

