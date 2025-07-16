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20:05, 16 июля 2025Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для сбившего оперативника ФСБ сына главы азербайджанской диаспоры

Сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлинскому грозит до 5 лет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлинскому грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он сбил оперативника ФСБ. Возможный срок раскрыл Telegram-канал SHOT.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Шыхлински арестовали на два месяца. Мужчина раскаялся в содеянном.

1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

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