Сбившего оперативника ФСБ сына главы азербайджанской диаспоры в России отправили в СИЗО

В Екатеринбурге отправили в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

В Екатеринбурге на два месяца арестовали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалу Шыхлински. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании ему меры пресечения и заключил под стражу сроком на два месяца.

О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

Ранее сообщалось, что сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился.