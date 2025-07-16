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18:44, 16 июля 2025Силовые структуры

Сбившего оперативника ФСБ сына главы азербайджанской диаспоры в России отправили в СИЗО

В Екатеринбурге отправили в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге на два месяца арестовали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалу Шыхлински. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании ему меры пресечения и заключил под стражу сроком на два месяца.

О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

Ранее сообщалось, что сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился.

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