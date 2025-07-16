Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 16 июля 2025Силовые структуры

Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински раскаялся
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински раскаялся, что сбил силовика. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявили обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным агентства, Шыхлински, на которого возбудили уголовное дело за насилие над представителем власти, заявил, что сделал это непреднамеренно и сожалеет о случившимся.

Заседание по избранию меры пресечения для него закрыли от прессы по просьбе следователя, который ссылался на возможное разглашение материалов уголовного дела. При этом адвокат фигуранта выступал против.

О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    Дагестанец увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу

    Пашинян объяснил свой словарный запас тюремным прошлым

    На Украине возбудили дело о коррупции против ушедшей в отставку вице-премьера

    Названы последствия ударов Израиля по Дамаску

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Москвичам назвали новый срок окончания дождей

    Два голубя обрушили дом

    Житель Селидово описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»

    В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости