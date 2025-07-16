Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински раскаялся, что сбил силовика. Об этом сообщает ТАСС.
Ему предъявили обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
По данным агентства, Шыхлински, на которого возбудили уголовное дело за насилие над представителем власти, заявил, что сделал это непреднамеренно и сожалеет о случившимся.
Заседание по избранию меры пресечения для него закрыли от прессы по просьбе следователя, который ссылался на возможное разглашение материалов уголовного дела. При этом адвокат фигуранта выступал против.
О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.