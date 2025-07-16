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20:03, 16 июля 2025Путешествия

19-летний турист спрыгнул с водопада в Японии и захлебнулся

Korea JoongAng Daily: Турист из Кореи спрыгнул с водопада в Японии и захлебнулся
Алина Черненко

Фото: 大分帰省中 / Wikimedia

Турист из Кореи отправился на экскурсию к водопаду в Японии, спрыгнул с него и захлебнулся. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Уточнятся, что 19-летний студент приехал в азиатскую страну с тремя друзьями. Во время отдыха молодые люди решили посетить местную достопримечательность — водопад Харадзири в префектуре Оита. Во время экскурсии кореец спрыгнул с большой высоты в воду и не вынырнул.

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Сообщение о пропаже туриста поступило в полицию в воскресенье, 13 июля. На следующее утро спасатели наткнулись на тело студента у другого водопада в городе Бунго-Оно на острове Кюсю.

Водопад Харадзири, который часто называют «Ниагарой Востока», имеет ширину около 120 метров и высоту 20 метров, что эквивалентно семи-восьмиэтажному зданию. Под водопадом расположен глубокий водоем, и местные власти неоднократно предупреждали туристов об опасности купания или дайвинга в нем.

Ранее пожилой турист не выжил после падения с горного водопада в США. 70-летний мужчина оступился, упал со скалистого утеса на каменные ступени рядом с водоемом и кричал о помощи.

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