Упавший с утеса водопада 70-летний турист кричал о помощи и не выжил

Пожилой турист не выжил после падения с водопада Каатерскилл в США

Пожилой турист не выжил после падения с горного водопада в США, несмотря на крики о помощи. О происшествии сообщает полиция штата Нью-Йорк.

70-летний Джек Вершинг вечером в пятницу, 20 июня, гулял по дороге Лорел Хаус у водопада Каатерскилл. Мужчина оступился и упал со скалистого утеса на каменные ступени рядом с водоемом.

По данным источника The New York Post, ему на помощь отправился ранее знакомый израильтянин Шило Шалом, который услышал крики о помощи и нашел окровавленного туриста. Он постарался замедлить кровотечение у пострадавшего при помощи рубашки и вызвал подмогу.

Спасатели, прибывшие на место, попытались стабилизировать состояние мужчины, чтобы на вертолете доставить его в ближайшую больницу. Однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

Уточняется, что пенсионер отдыхал вместе с супругой и дочерью. Утром его семья встретилась с уроженцем Израиля Шаломом и его младшей сестрой — туристы успели сделать последнее фото все вместе за несколько часов до трагедии.

Ранее группа туристов отправилась в горы Сьерра-Невада в Калифорнии. После трехчасового похода трое мужчин решили искупаться в водопаде, вызвав беспокойство у других путешественников.