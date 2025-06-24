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19:47, 24 июня 2025Путешествия

Трое туристов решили искупаться в водопаде, спрыгнули и не выжили

NYP: Трое мужчин спрыгнули в водопад Ратлснейк в США и не выжили
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Placer County Sheriff's Office

Трое туристов отправились в пеший поход, во время которого решили искупаться в водопаде, но не выжили. Об этом стало известно изданию The New York Post (NYP).

18 июня шестеро путешественников находились в лесу неподалеку от перевала Доннер в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, США. После трехчасового похода 44-летний Мэтью Энтони из Нью-Йорка и двое его друзей, 50-летние Валентино Креус и Мэтью Шенекер из Лос-Анджелеса, спрыгнули в водопад Ратлснейк.

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Другие туристы забеспокоились после того, как мужчины не всплыли на поверхность, и обратились за помощью. Выживших путешественников забрали с пешей тропы на вертолете, а тела мужчин смогли вытащить из бурного течения реки лишь спустя четыре дня.

Ранее две сестры отправились с друзьями на отдых к водоему с водопадом на тропе Уоткинса в Великобритании. Однако купание обернулась для девушек трагедией.

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