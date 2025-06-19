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20:05, 19 июня 2025Путешествия

Двух сестер нашли бездыханными в горном водоеме при загадочных обстоятельствах

DM: Две сестры не выжили в горном водоеме на тропе Уоткинса в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Donald Macauley / Wikimedia

Двух сестер нашли бездыханными в горном водоеме Великобритании при загадочных обстоятельствах. О происшествии сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 11 июня две сестры родом из Пакистана, 29-летняя Хаджру Захид и 25-летняя Халеема, приехали в район Нант-Гуинант, Великобритания, с друзьями из Честерского университета. Девушки отправились на отдых к водоему с водопадом на тропе Уоткинса, их путешествие обернулось трагедией.

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По сообщению полиции, прибывшие на место вызова спасатели увидели одну девушку на берегу — ее предварительно вытащили, однако тело второй осталось в водоеме, спасти студенток не удалось. Помощник следователя Сара Райли сообщила, что расследование причин происшествия продолжается.

Ранее 18-летний выпускник школы отправился в путешествие с другом и сорвался с водопада. Очевидцы сообщили, что подростка видели в бурном течении, однако вскоре он бесследно исчез.

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