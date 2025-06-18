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19:27, 18 июня 2025Путешествия

Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

Daily Mail: 18-летний американец бесследно исчез, сорвавшись с водопада в США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Niagara66 / Wikimedia

18-летний американский подросток решил отметить окончание средней школы, отправившись в путешествие с другом, но сорвался с водопада и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Грант Херридж поехал в тур по национальным паркам США 8 июня. Он вместе с приятелем посетил Олимпийский парк в штате Вашингтон и решил перейти реку, но поскользнулся и упал в водопад Сол Дюк. Очевидцы увидели, что парню удалось ненадолго выплыть, однако вскоре он вновь ушел под воду и больше не появлялся.

Спасатели искали тело подростка, однако операция осложнилась из-за таяния снегов. Родные Херриджа назвали случившееся трагедией. По их словам, школьник три года готовился к своему путешествию.

Ранее русский турист пропал без вести в Бразилии при загадочных обстоятельствах. По словам его знакомых, он никогда не отправлялся путешествовать, не предупредив семью и друзей.

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