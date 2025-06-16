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17:11, 16 июня 2025Путешествия

Русский турист отправился в отпуск в Бразилию и исчез при загадочных обстоятельствах

Need to Know: Русский турист пропал в Бразилии при загадочных обстоятельствах
Мария Борисова
Мария Борисова

Изображение: Polícia Civil do Rio de Janeiro

Русский турист пропал без вести в Бразилии при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщил портал Need to Know.

33-летний Денис Копанев отправился в отпуск в Рио-де-Жанейро и снял квартиру в элитном районе Гавеа через сервис Airbnb. На следующий день он должен был поехать в Сан-Паулу на встречу с другом из США, однако связь с мужчиной пропала.

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В последний раз Копанев разговаривал с близкими 8 июня, а утром 9-го числа камера видеонаблюдения зафиксировала, как он выходил из дома. После этого турист исчез, причем все вещи и паспорт остались в арендованной квартире.

Уточняется, что Денис Копанев — русский, но имеет гражданство Великобритании. Он работает финансовым аналитиком в Лондоне и часто приезжает в Бразилию. По словам знакомых туриста, он никогда не отправлялся путешествовать, не предупредив семью и друзей. Близкие Копанева обратились в посольство Великобритании, однако пока не получили новостей.

Ранее в США туристка пропала без вести во время похода. Недалеко от маршрута нашли ее отца без признаков жизни.

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