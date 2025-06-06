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20:08, 6 июня 2025Путешествия

Туристка отправилась в поход с отцом и бесследно исчезла при загадочных обстоятельствах

NewsNation: Американская туристка пропала на горе Катадин в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kazela / Shutterstock / Fotodom  

Американская туристка пропала при загадочных обстоятельствах, когда отправилась в поход с отцом. Данные о происшествии публикует издание NewsNation, ссылаясь на отчет Департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн, США.

Житель Нью-Йорка, 58-летний Тим Кейдерлинг, и его 28-летняя дочь Эстер приехали в кемпинг Абол в государственном парке Бакстер, который знаменит непростыми пешими маршрутами в горах. 1 июня около 10:15 утра (местное время) туристы покинули лагерь и отправились на вершину горы Катадин, где бесследно исчезли.

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Смотрители парка начали масштабные поиски путешественников 2 июня, после того как заметили их машину на стоянке. К поискам подключились 30 лесников и группа кинологов, которой удалось найти Тима Кейдерлинга неподалеку от горной вершины — мужчина не выжил. Его дочь до сих пор не найдена.

Ранее после двухлетних поисков в Японии нашли вещи 60-летней туристки, которая отправилась пешком в Осаку и бесследно исчезла. Волонтер смог обнаружить вещи женщины у ручья на соседней тропе, а также ее бедренную кость.

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