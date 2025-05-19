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19:52, 19 мая 2025Путешествия

Останки туристки нашли спустя два года после ее исчезновения

NBC Connecticut: Японский рыбак обнаружил останки пропавшей туристки из США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: NBC

Туристка из США отправилась в одиночный поход по Японии, и ее останки нашли лишь через два года после исчезновения. Об этом сообщил NBC Connecticut.

По данным источника, мать троих детей из Коннектикута 60-летняя Патриция Ву-Мурад 10 апреля 2023 года покинула гостиницу в городе Хигасиоми и отправилась пешком в Осаку, а затем бесследно исчезла. Международные поиски не дали результатов.

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Спустя 18 месяцев, в сентябре 2024 года, местный рыбак нашел рюкзак и туристические ботинки пропавшей у ручья на другой тропе, а в апреле 2025-го член американской частной поисковой группы вернулся в тот район. «Во время своего похода он обнаружил несколько личных вещей Пэтти и бедренную кость, которую доставил в полицию», — сообщила семья женщины.

Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Патриции Ву-Мурад. Что случилось с ней во время похода, до сих пор неизвестно. Семья женщины надеется, что в ближайшие месяцы появятся новые данные о ее последних перемещениях.

Ранее сотрудники гостиницы в Японии наткнулись на тело туристки в номере за несколько часов до ее вылета домой.

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