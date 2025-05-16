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05:30, 16 мая 2025Путешествия

Россияне побывали в Японии и раскрыли стоимость поездки

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Issei Kato / Reuters

Российские тревел-блогеры побывали в Японии и раскрыли стоимость поездки. Своим опытом они поделились на странице «Интересные путешествия» в «Дзен».

По словам авторов, они покупали авиабилеты прямо перед поездкой и потратили 200 тысяч рублей за двоих. По их словам, если бронировать перелет заранее, можно сэкономить около 70 тысяч.

Жилье стоило в среднем 10 тысяч рублей за ночь, а общественный транспорт оказался дорогим. Например, за день поездок в метро можно заплатить несколько тысяч за двоих, а поезд от Киото до Токио обошелся туристам в 16 тысяч рублей за два часа пути.

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При этом еда в Японии, по мнению авторов, дешевая. «Вообще цены в ресторанах очень приятные, в среднем блюдо стоит 500 рублей», — отметили блогеры.

Путешественников также порадовали цены на сувениры, экскурсии и шопинг. «По итогу мы потратили за две недели в Японии 500 тысяч рублей», — резюмировали они.

Ранее эти же тревел-блогеры рассказали о тратах на поездку в Узбекистан. В среднем тур на двоих обойдется в 50-70 тысяч рублей за неделю.

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