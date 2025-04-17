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05:30, 17 апреля 2025Путешествия

Россияне побывали в Узбекистане и раскрыли траты на поездку

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Россияне побывали в Узбекистане и раскрыли примерные траты на поездку. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам авторов публикации, в среднем тур на двоих обойдется в 50-70 тысяч рублей за неделю. «Расходы зависят от выбора жилья, типа питания и количества экскурсий», — добавили блогеры.

Так, авиаперелет из Москвы в Ташкент и обратно будет стоить приблизительно 15-20 тысяч рублей, а проживание в хостеле или отеле — еще 10-20 тысяч.

На питание путешественники посоветовали отложить 7-10 тысяч рублей, а на экскурсии — 10-15 тысяч.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в селе в Узбекистане и рассказала об особенностях быта местных. По ее словам, так жить она бы не смогла.

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