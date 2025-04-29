Украинская туристка обнаружила под кроватью в номере отеля в Азии неизвестного мужчину

Украинка обнаружила под кроватью в номере отеля в Токио неизвестного мужчину

Украинская туристка заселилась в отель в столице Японии Токио и обнаружила под кроватью в номере неизвестного мужчину. Путешественница по имени Натали поделилась подробностями произошедшего в соцсетях, на публикацию обратило внимание издание Dimsum Daily.

Девушка призналась, что всегда считала эту азиатскую страну безопасным местом. Она тщательно спланировала поездку и забронировала номер в сети отелей Токио через онлайн-платформу.

Во второй день поездки, когда Натали вернулась в отель после экскурсии, произошло тревожное событие. Туристка устроилась на кровати, но внезапно почувствовала необычный запах. Сначала она подумала, что он исходит от ее волос или постельного белья, но потом оказалось, что источник находится под кроватью. Заглянув под нее, она встретилась взглядом с незнакомым азиатским мужчиной. Натали вскрикнула и вскочила с кровати, а незваный гость выскочил из укрытия и убежал.

После этого украинка попросила персонал отеля вызвать полицию. Приехавшие на место стражи правопорядка нашли под ее кроватью портативное зарядное устройство и USB-кабель. Руководство гостиницы призналось, что им не удалось отследить злоумышленника из-за отсутствия камер видеонаблюдения снаружи перед ее номером.

В итоге Натали решила переехать в другой отель и запросила возмещение расходов на проживание, которые ей оперативно вернули в полном объеме.

Ранее стюардесса голландской авиакомпании KLM поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля. По ее словам, устройства могут быть спрятаны за зеркалами, в душе и пожарной сигнализации.

