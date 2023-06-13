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14:39, 13 июня 2023Путешествия

Стюардесса поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля

Стюардесса KLM рассказала, что скрытые камеры прячут за зеркалами и в душе

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса голландской авиакомпании KLM рассказала, что скрытые камеры в номере отеля могут быть спрятаны за зеркалами, в душе и пожарной сигнализации. Способами обнаружения устройств для слежки она поделилась в ролике в TikTok, на который обратило внимание Daily Star.

Бортпроводница Эстер призналась, что после заселения в гостиничный номер начинает проверку с ванной комнаты. Она надавливает на зеркала и смотрит, нет ли на них каких-либо дефектов, отражений света или изгибов. Стюардесса также проверяет душ и края пожарной сигнализации с помощью фонарика на телефоне в поисках линз или источников света. Кроме того, она внимательно осматривает шторы, ящики и телевизор, чтобы быть уверенной, что никто не пытается за ней шпионить.

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Сотрудница KLM поделилась и другими лайфхаками для постояльцев отелей. Так, чтобы убедиться, что никто не прячется под ее кроватью, она бросает туда бутылку с водой. Если там пусто, бутылка спокойно выкатится с противоположной стороны, объясняет стюардесса. Эстер также рассказала, что кладет обувь в сейф гостиничного номера — это помогает ей не забыть забрать из него ценные вещи перед отъездом.

Ранее туристам назвали легкий способ заполучить роскошный номер в отеле без доплат. Эксперт онлайн-сервиса путешествий посоветовала перед заселением в гостиницу написать администрации очень вежливое электронное письмо с просьбой о повышении класса.

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    Марина Черняк
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