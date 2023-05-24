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20:37, 24 мая 2023Путешествия

Туристам назвали легкий способ заполучить роскошный номер в отеле без доплат

TravelSupermarket: туристам следует вежливо просить персонал отелей об улучшении условий

Фото: Unsplash

Путешественникам посоветовали вежливо просить персонал отеля об улучшении условий размещения. Легкий способ заполучить роскошный номер без доплат назвала эксперт онлайн-сервиса путешествий TravelSupermarket Челси Дикенсон (Chelsea Dickenson) в беседе с The Mirror.

По словам специалиста, перед заселением в гостиницу туристам следует написать администрации очень вежливое электронное письмо с просьбой о повышении класса.

«Старайтесь, чтобы оно было максимально честным и настоящим. Персонал будет часто получать такие запросы и сразу различит фальшь. Думаю, ключ в том, чтобы проявить вежливость и ни в коем случае не показаться требовательным», — заключила Дикенсон.

Ранее британская туристка забронировала гостиницу в Шотландии и пожаловалась на мочу, грязь и плесень в номере. Женщина, решившая навестить дочь и посетить крупнейший в мире фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге, сняла роскошный отель в центре города через сервис бронирования жилья Airbnb.

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Зарина Дзагоева
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