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16:16, 5 декабря 2022Путешествия

Туристка забронировала роскошный отель и пожаловалась на мочу и плесень в номере

Постоялица роскошного отеля в Эдинбурге пожаловались на плесень и грязь в номере

Фото: Shutterstock

Британская туристка забронировала гостиницу в Шотландии и пожаловалась на мочу, грязь и плесень в номере. Об этом пишет издание Daily Record.

Женщина, решившая навестить дочь и посетить крупнейший в мире фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге, сняла роскошный отель в центре города через сервис бронирования жилья Airbnb. Размещение на семь дней обошлось путешественнице в 2750 фунтов стерлингов (208,3 тысячи рублей).

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Заселившись в номер, постоялица увидела, что мебель в квартире была старая и грязная, на тканях была плесень, повсюду находились чужие волосы, а дверные ручки держались на скотче. «Когда мы приехали, мы обнаружили мочу и салфетку в туалете, что не предвещало ничего хорошего. В гостиной при поднятии любой подушки обнаруживались пыль, мусор и волосы. В спальнях был сломанный шкаф, закрепленный скотчем, и повсюду пыль, — пожаловалась она. — Ванная комната тоже отчаянно нуждалась в уборке: и тумбы, и раковина были грязными, унитаз тоже был отвратительно грязным».

Женина обратилась в службу размещения с требованием сделать уборку или вернуть деньги за отвратительные апартаменты, но ее просьбу проигнорировали — в качестве компенсации отдел контроля качества Airbnb прислал ей купон в размере 750 фунтов стерлингов (56,8 тысячи рублей), который можно использовать во время следующей поездки.

Ранее россиянка отдохнула на популярном курорте Египта и описала местный отель фразой «грязный-прегрязный». Туристка рассказала, что остановилась в четырехзвездочном King Tut Aqua Park Beach Resort в Хургаде и была разочарована. По ее словам, самый главный минус гостиницы — это грязь. 

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Валентина Процкова
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