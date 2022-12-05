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07:28, 5 декабря 2022Путешествия

Россиянка отдохнула в Египте и описала местный отель фразой «грязный-прегрязный»

Россиянка отдохнула в Египте и пожаловалась на старую мебель и грязную сантехнику в отеле

Фото: Shutterstock

Российская туристка отдохнула на популярном курорте Египта и описала местный отель фразой «грязный-прегрязный». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации рассказала, что остановилась в четырехзвездочном King Tut Aqua Park Beach Resort в Хургаде и была разочарована отелем. По ее словам, самый главный минус гостиницы — грязь. «Грязь везде, и я не преувеличиваю», — подчеркнула россиянка.

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Путешественница также пожаловалась на старую мебель, серое постельное белье, рваные полотенца и грязную сантехнику в номере. «Точно что-то в вашем номере будет сломано, — добавила она. — Дверь на балкон или дверь в санузел».

Туристка отметила, что на выходе из лобби расположен бар под открытым небом, который издалека выглядит «прекрасно». При этом каждое кресло в заведении загажено птичьим пометом. «И никому до этого нет дела, — заявила она. — Хочешь — усаживайся, бери напиток. Хочешь — иди дальше».

Более того, девушка написала, что уборщики в отеле не хотят выполнять свою работу. «Может, им платят копейки, может, администрация не против, чтобы кресла были такими», — предположила туристка.

Ранее в ноябре другая российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии. Она также подчеркнула, что местные мужчины буквально одержимы женщинами.

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Фариза Бацазова
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