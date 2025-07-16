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20:12, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Муж неизлечимо больной телеведущей пожаловался на связанную с недугом перемену в их жизни

Муж ведущей с болезнью Альцгеймера Филлипс заявил, что они стали изолированы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Leon Neal / Getty Images

Муж британской телеведущей и журналистки Фионы Филлипс Мартин Фризелл пожаловался на перемену, произошедшую в жизни их семьи после того, как у его супруги диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Фризелла, хотя у них с женой по-прежнему остались некоторые близкие друзья, семья стала изолирована от окружающих. «Мне кажется, люди думают: "О Боже, возможно, Фиона уже не похожа на себя прежнюю". Или же они не знают, что им говорить [в ее присутствии]. Или же это сильно напоминает им об их собственной смертности», — привел он возможные причины того, что от них с женой отдалились окружающие.

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Кроме того, Фризелл заявил, что ему не хватает поддержки. «В какой-то момент нам понадобится больше помощи, но ее, по сути, нет», — посетовал он. По его мнению, общество не относится серьезно к проблеме болезни Альцгеймера, а на изучение этого неизлечимого недуга выделяется недостаточно средств.

Ранее Фризелл также раскрыл, что помогает Филлипс чистить зубы, принимать душ и одеваться. Он пояснил, что из-за болезни телеведущая не помнит, как именно делаются многие бытовые задачи.

Филлипс рассказала, что узнала о диагнозе в начале 2022 года и с того момента скрывала его от общественности. Тогда она сообщила, что принимает участие в клинических испытаниях нового препарата, который должен замедлить развитие болезни Альцгеймера.

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