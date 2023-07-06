Известная телеведущая рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью

Британская ведущая Фиона Филлипс сообщила, что у нее диагностировали болезнь Альцгеймера

Известная британская телеведущая и журналистка Фиона Филлипс заявила, что у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. О борьбе с неизлечимым недугом она рассказала изданию The Daily Mirror.

О диагнозе Филлипс узнала в начале 2022 года и с того момента скрывала его от общественности. «Никто не знал о моей болезни, потому что я не кричала повсюду: "Да, у меня Альцгеймер!". Я очень боялась, что люди будут меня критиковать или навешивать на меня ярлыки», — призналась ведущая и добавила, что в итоге решила сообщить публике о своем заболевании, чтобы «положить конец ее стигматизации».

По словам журналистки, сейчас она принимает участие в клинических испытаниях нового препарата, который должен замедлить развитие болезни Альцгеймера. Филлипс выразила надежду, что ее опыт поможет найти лекарство от этого недуга. «Даже если новый препарат не поможет мне, эти испытания могут все равно в будущем помочь людям с этим диагнозом, так что я буду продолжать участвовать в испытаниях», — заключила она.

Фиона Филлипс была ведущей утреннего шоу GMTV на популярном в Британии канале ITV с 1997 по 2008 год. Впоследствии она стала постоянной гостьей программы. Сейчас она является автором колонок для газеты The Daily Mirror.

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