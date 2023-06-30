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20:12, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая раскрыла подробности борьбы с раком

Телеведущая Сара Кэвуд после борьбы с раком обнаружила еще одно подозрительное уплотнение

Кадр: @sarahcawood

Известная британская телеведущая Сара Кэвуд, которой в 2022 году диагностировали рак, рассказала, как обнаружила в груди еще одно подозрительное уплотнение. Подробности борьбы с онкологией телезвезда раскрыла подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«После выздоровления от онкологического заболевания ты всегда опасаешься, что придется пройти через это снова. Я нашла еще одно уплотнение в груди, но речь о другой молочной железе, а не о той, где рак был в первый раз. Я посетила своего онколога, и он тоже смог почувствовать это уплотнение», — сказала Кэвуд.

Она добавила, что в ее случае речь идет не о вернувшейся онкологии, а о новой самостоятельной патологии. Сейчас Кэвуд все еще ждет результатов детальных исследований, а также проведения биопсии.

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Онкологическое заболевание другой молочной железы было диагностировано Кэвуд в августе 2022 года. Тогда окончательно подтвердить злокачественный характер опухоли также помогла биопсия. В беседах с британскими СМИ Кэвуд называла рак медленной смертью и сравнивала свою жизненную ситуацию с тем, как если бы ее «раньше всех выгнали с вечеринки».

Кэвуд получила широкую известность в начале 1990-х, когда она стала одной из основных детских ведущих на британском Nickelodeon. Кроме того, она вела несколько популярных онлайн-шоу, в том числе Live & Kicking и The Girlie Show.

Тем временем британская герцогиня Йоркская и бывшая жена принца Эндрю — Сара Фергюсон — перенесла операцию, связанную с лечением рака молочной железы. Заболевание обнаружили во время планового осмотра, который она проходила в больнице короля Эдуарда VII, где лечатся члены королевской семьи.

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    Олег Давыдов
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