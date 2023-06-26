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15:29, 26 июня 2023Из жизни

У бывшей жены британского принца нашли рак

BBC News: герцогине Йоркской Саре Фергюсон провели операцию из-за рака молочной железы

Фото: Globallookpress.com

Сара Фергюсон — британская герцогиня Йоркская и бывшая жена принца Эндрю — перенесла операцию, связанную с лечением рака молочной железы. Об этом сообщает BBC News.

Представитель Фергюсон отметил, что у герцогини нашли онкологическое заболевание во время планового осмотра, который она проходила в больнице короля Эдуарда VII, где лечатся члены королевской семьи. Отмечается, что она не испытывала тревожных симптомов и не знала о заболевании.

Через несколько дней после обнаружения опухоли врачи провели операцию, которая, по словам представителя 63-летней герцогини, прошла успешно. Сейчас она вернулась домой и восстанавливается после хирургического вмешательства.

Сара Фергюсон ранее была замужем за принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа. В их браке, который продлился десять лет до 1996 года, на свет появились две дочери — принцесса Беатрис и принцесса Евгения. Фергюсон работает телеведущей, писательницей, меценатом и ведущей подкаста Tea Talk, где, в том числе, рассказывала о дружбе с принцессой Дианой и отношениях с другими членами королевской семьи.

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Ранее знакомые и бывшие подчиненные принца Эндрю рассказали, что после развода с Сарой Фергюсон у него было настолько много любовниц, что это стало предметом постоянных шуток. В 2022 году Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий из-за обвинений в сексуальном насилии.

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    Екатерина Улитина
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