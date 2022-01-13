Елизавета II лишила сына титула и воинских званий

Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю, подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень.

Принц Эндрю был близким другом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Также Эпштейн поддерживал тесные связи с бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном и другими влиятельными людьми. В 2019 году финансиста арестовали, но он покончил с собой, не дожидаясь суда. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.