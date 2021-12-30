Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США осудили любовницу педофила Джеффри Эпштейна

Гислейн Максвелл осудили за торговлю девушками для бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна

Фото: Zuma / SplashNews.Com / Legion-media

Гислейн Максвелл была осуждена за торговлю несовершеннолетними девушками для бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна. Присяжные признали ее виновной, ей грозит до 65 лет заключения. Об этом сообщает Washington Post.

Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения сексуальной торговли и секс-торговли лицами моложе 18 лет. Она была признана невиновной в совращении одного лица в возрасте до 17 лет с намерением заняться незаконной сексуальной деятельностью. «Судебное расследование было долгим, но сегодня правосудие наконец свершилось», — добавил прокурор.

Когда был объявлен вердикт присяжных, со стороны Максвелл не последовало никакой видимой реакции. Ей грозит до 65 лет тюремного заключения. Дата вынесения окончательного приговора еще не назначена.

Материалы по теме:
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря
Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкойМиллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
17 августа

Эпштейн и Максвелл были влиятельной парой, которая много лет назад дружила, в частности, с Биллом Клинтоном, Дональдом Трампом и британским принцем Эндрю. Утверждения об оргиях и секс-вечеринках с молодыми девушками, в том числе на частном карибском острове Эпштейна, заставили многих известных политиков, бизнесменов и знаменитостей дистанцироваться, особенно после сделки о признании вины в 2008 году, которая привела к относительно маленькому тюремному заключению сроком на один год для опального бизнесмена.

Суд над Максвелл рассматривался как возможность для прокуроров привлечь к ответственности всех причастных к этой истории.

16 декабря британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании на одной из вечеринок Эпштейна. Срок давности преступления давно истек, однако иск был принят благодаря нью-йоркскому закону о пострадавших детях, который позволял привлекать к суду виновников сексуального насилия в отношении несовершеннолетних независимо от того, когда было совершено преступление.

Эпштейн был найден мертвым вскоре после своего ареста в 2019 году. Охранники, которые должны были следить за его поведением, пропустили обход камер по расписанию, а записи с камер видеонаблюдения возле камеры умершего вскоре после этого исчезли — следствие их не получило.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем
Роскомнадзор рассказал о жалобах на проблемы с персональными данными в 2021 году
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
Россиянам назвали способы безопасно отпраздновать Новый год
Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом
В центре Баку произошел взрыв
Российские полицейские поймали насильника-рецидивиста спустя шесть лет поисков
Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий
Состояние здоровья Марины Хлебниковой изменилось перед Новым годом
Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter