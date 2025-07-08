Муж борющейся с неизлечимой болезнью телеведущей рассказал о жизни с ней

Муж ведущей с болезнью Альцгеймера Филлипс помогает ей одеваться и чистить зубы

Муж британской телеведущей и журналистки Фионы Филлипс Мартин Фризелл раскрыл детали совместной жизни с супругой, которая борется с болезнью Альцгеймера. Рассказ публикует Daily Mail.

По словам Фризелла, ему приходится помогать жене чистить зубы, принимать душ и одеваться, поскольку из-за неизлечимой болезни ей стало трудно вспоминать, как именно это делается. «Я мою голову Фионе, потому что она не знает, какой шампунь и кондиционер ей нужен, насколько сильно ей нужно мочить голову или что ей нужно потом смыть пену», — привел он пример.

Кроме того, из-за болезни Альцгеймера Филлипс стала многое забывать. Как пояснил Фризелл, ее краткосрочная память ухудшилась сильнее долгосрочной, из-за чего его супруга часто спрашивает у него одно и то же по многу раз в день. «Фиона живет в настоящем и просто высказывается о том, что происходит вокруг нее. У нее нет будущего — то есть она не может думать о будущем или представлять его», — уточнил супруг ведущей.

Фризелл добавил, что старается постоянно отвлекать жену, в том числе рассказывая ей разные истории. Вместе с тем он признался, что испытывает одиночество и сильно устает из-за постоянного ухода за Филлипс. «Мне разбивает сердце тот факт, что моя сильная и независимая жена стала такой уязвимой. (...) Я скучаю по своей жене», — заявил он.

Ранее Филлипс рассказала, что узнала о диагнозе в начале 2022 года и с того момента скрывала его от общественности. Она добавила, что принимает участие в клинических испытаниях нового препарата, который должен замедлить развитие болезни Альцгеймера.