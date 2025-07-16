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20:12, 16 июля 2025Экономика

Житель Подмосковья дал взятку чиновнику и лишился 100 участков земли

ФССП: У жителя Подмосковья конфисковали 100 земельных участков на 34,7 млн руб.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Житель Подмосковья дал взятку чиновнику и лишился 100 участков земли общей стоимостью почти 35 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Московской области в своем Telegram-канале.

Имя фигуранта судебные приставы не назвали, лишь отметили, что мужчину обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

Конфискованные у жителя Подмосковья земельные участки как раз и были предметом взятки. Их площадь варьируется от 288 до 2167 квадратных метров, а общая рыночная стоимость достигает 34,7 миллиона рублей.

Ранее в Алтайском крае лишили недвижимости экс-депутата Тюменцевского сельсовета Сергея Кулаева. У бывшего чиновника изъяли квартиру в Барнауле и два земельных участка на Алтае. Общая стоимость конфискованных объектов составила 6,4 миллиона рублей. Кулаеву не удалось доказать в суде, что недвижимость была приобретена на законно полученные средства.

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