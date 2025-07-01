Российского экс-депутата лишили жилья

Суд лишил экс-депутата из Алтайского края квартиры и двух участков

В Алтайском крае экс-депутата Тюменцевского сельсовета Сергея Кулаева лишили недвижимости. Его имущество было обращено в доход государства, пишет «Комсомольская правда».

У бывшего чиновника изъяли квартиру в Барнауле и два земельных участка на Алтае. Общая стоимость конфискованных объектов составила 6,4 миллиона рублей. Кулаеву не удалось доказать в суде, что недвижимость была приобретена на законно полученные средства.

Ранее стало известно, что бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова лишат недвижимости общей стоимостью более сотни миллионов рублей. Суд постановил конфисковать его квартиру в центре Москвы и дом в Красногорске.