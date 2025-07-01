Бывшего замминистра обороны Иванова лишат недвижимости за сотни миллионов рублей

Бывшего замминистра обороны Иванова лишат квартиры в Москве за 115 млн рублей

Суд постановил конфисковать недвижимость бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова общей стоимостью более сотни миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире экс-чиновника на Поварской улице в Москве, кадастровая стоимость которой составляет 115 миллионов рублей, а также жилом доме площадью 345 квадратных метров в Красногорске за восемь миллионов рублей.

Помимо этого, у Иванова изымут наличные средства и средства со счета в банке. В общей сложности сумма конфискованного составит 190,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 100 миллионов рублей. При этом бывший замглавы Минобороны отказался признать вину в растрате средств.