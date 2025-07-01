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15:34, 1 июля 2025Силовые структуры

Суд лишил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова имущества и госнаград

Экс-замминистра обороны Иванова лишили имущества и оштрафовали на 100 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд, приговоривший бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, в доход государства обращены все ранее арестованные активы Иванова и членов его семьи, кроме того, бывшего замминистра лишили государственных наград. Решение было вынесено в рамках рассмотрения первого уголовного дела Иванова. Оно касалось растраты при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывода свыше 3,9 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Защита осужденного пообещала обжаловать приговор.

Бывший замглавы Минобороны отказался признать вину в растрате миллиардов. Второй фигурант дела — его бывший подчиненный Филатов — также отверг обвинения.

Вот это да!
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