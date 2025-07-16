Спикер Палаты представителей США призвал раскрыть данные по делу Эпштейна

Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал раскрыть данные дела Эпштейна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал раскрыть данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении детей. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я за транспарентность. Это очень деликатная тема, но нам следует все обнародовать, и пусть решает народ», — отметил Джонсон.

Спикер также призвал генерального прокурора США Пэм Бонди объяснить свои противоречивые высказывания относительно материалов в деле Эпштейна. В публикации отмечается, что Бонди ранее заявляла о наличии у нее списка клиентов скандального финансиста, однако позже заявила, что этого документа «не существует».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией от Демократической партии.