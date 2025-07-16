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20:10, 16 июля 2025Мир

Спикер Палаты представителей США призвал раскрыть данные по делу Эпштейна

Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал раскрыть данные дела Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rick Friedman / Rick Friedman Photography / Corbis / GettyImages

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал раскрыть данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении детей. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я за транспарентность. Это очень деликатная тема, но нам следует все обнародовать, и пусть решает народ», — отметил Джонсон.

Спикер также призвал генерального прокурора США Пэм Бонди объяснить свои противоречивые высказывания относительно материалов в деле Эпштейна. В публикации отмечается, что Бонди ранее заявляла о наличии у нее списка клиентов скандального финансиста, однако позже заявила, что этого документа «не существует».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией от Демократической партии.

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