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17:50, 16 июля 2025Мир

Трамп назвал дело Эпштейна мистификацией демократов

Трамп назвал скандал вокруг дела финансиста Эпштейна мистификацией демократов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении детей, мистификацией Демократической партии. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Аферы и мистификации — это все, на что способны демократы. Это все, что у них есть. Они не умеют управлять, не умеют разрабатывать политику и выбирать одерживающих победу кандидатов», — написал американский лидер.

Трамп отметил, что за шесть месяцев ему удалось добиться «большего успеха, чем, пожалуй, любому другому президенту в истории страны». Он возмутился, что люди «под напором фейковых новостей и жаждущих успеха демократов» обсуждают «мистификации Эпштейна».

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