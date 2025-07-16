Трамп назвал дело Эпштейна мистификацией демократов

Трамп назвал скандал вокруг дела финансиста Эпштейна мистификацией демократов

Президент США Дональд Трамп назвал скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении детей, мистификацией Демократической партии. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Аферы и мистификации — это все, на что способны демократы. Это все, что у них есть. Они не умеют управлять, не умеют разрабатывать политику и выбирать одерживающих победу кандидатов», — написал американский лидер.

Трамп отметил, что за шесть месяцев ему удалось добиться «большего успеха, чем, пожалуй, любому другому президенту в истории страны». Он возмутился, что люди «под напором фейковых новостей и жаждущих успеха демократов» обсуждают «мистификации Эпштейна».