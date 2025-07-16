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20:06, 16 июля 2025Россия

Путин назвал хитрюгой попросившего изменить программу «Молодая семья» работника

Путин назвал хитрюгой работника, попросившего изменить программу «Молодая семья»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал хитрюгой работника Магнитогорского металлургического комбината, попросившего изменить программу «Молодая семья». Об этом сообщает РБК.

Сотрудник предприятия рассказал главе государства о том, что недавно женился. Однако пара откладывает рождение ребенка из-за отсутствия жилья. Путин ответил ему, что откладывание родов — ошибка.

В свою очередь работник сообщил, что его семья не попадает под льготные программы. Также он поделился, что им с женой хотелось бы, чтобы ребенок появился уже в собственном жилье. Мужчина спросил Путина, можно ли изменить программу «Молодая семья», чтобы льготная ипотека выдавалась молодым парам авансом.

«Хитрюга», — пошутил в ответ президент.

Во время общения с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината Путин также заявил, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны. При этом президент подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.

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