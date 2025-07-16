Путин назвал хитрюгой попросившего изменить программу «Молодая семья» работника

Президент России Владимир Путин назвал хитрюгой работника Магнитогорского металлургического комбината, попросившего изменить программу «Молодая семья». Об этом сообщает РБК.
Сотрудник предприятия рассказал главе государства о том, что недавно женился. Однако пара откладывает рождение ребенка из-за отсутствия жилья. Путин ответил ему, что откладывание родов — ошибка.
В свою очередь работник сообщил, что его семья не попадает под льготные программы. Также он поделился, что им с женой хотелось бы, чтобы ребенок появился уже в собственном жилье. Мужчина спросил Путина, можно ли изменить программу «Молодая семья», чтобы льготная ипотека выдавалась молодым парам авансом.
«Хитрюга», — пошутил в ответ президент.
Во время общения с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината Путин также заявил, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны. При этом президент подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.