Россиянка описала отдых в Турции в Новый год фразой «делать там нечего»

Россиянка отдохнула в Турции на новогодних праздниках и описала свой отпуск фразой «делать там нечего». Своими эмоциями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка назвала несколько причин, из-за которых она пожалела об отдыхе в Кемере зимой. В первую очередь, по ее словам, на впечатления о путешествии повлияли дождливая погода и холодная температура внутри помещений.

Кроме того, блогерше не удалось почувствовать «новогоднего настроения» из-за отсутствия праздничных украшений. «Для Турции Новый год — это не такой уж и праздник, поэтому вы не увидите шикарной, яркой иллюминации на улицах как в странах Европы, может, за исключением Стамбула или Анкары, которые и создают праздничное настроение», — пояснила она.

Также россиянку расстроило, что не во всех гостиницах есть развлечения, а в торговых центрах и ресторанах «немноголюдно и тоже все предельно скромно». «В отеле скудная новогодняя программа, все сидят за столиками, едят и пьют — все. Я, конечно, не имею в виду дорогие и роскошные отели», — поделилась девушка в своей статье.

«А сейчас и вовсе в Турции введены жесткие ограничения — делать там в новогодние праздники нечего! Поэтому отмечаем дома или ищем другие маршруты, хотя выбора почти и нет!» — подытожила она.

Ранее россиянин, посетивший Турцию в ноябре, описал отпуск словами «жить там невозможно». Так, турист был возмущен длинными очередями в музей из-за ограничений по коронавирусу, отменами туроператором оплаченных экскурсий и отказом возвращать за них деньги.