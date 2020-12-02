Милонов порекомендовал Little Big выступать в общественных туалетах на вокзале

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню S*ck My D*ck 2020. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам политика, видео не имеет никакого отношения к искусству и иронии и может понравиться только «полным уродам». Милонов порекомендовал коллективу выступать «в общественных туалетах Ленинградского вокзала».

Депутат также предложил запретить группе представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». «Это абсолютно подоночная музыка для извращенцев», — заявил он.

6 ноября Little Big выпустили новый клип на песню S*ck My D*ck 2020. За первые 20 часов видео собрало больше двух миллионов просмотров. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.