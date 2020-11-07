Новый клип Little Big набрал больше двух миллионов просмотров за 20 часов

Новый клип группы Little Big на песню S*ck My D*ck 2020 за 20 часов собрал больше двух миллионов просмотров. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.

В нем музыканты в праздничных свитерах празднуют наступление Нового года. Участники Little Big выпили в кадре бутылку «Новичка» и закусили летучей мышью.

«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века», — говорится в дисклеймере к видео.

В августе группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.