Лидер Little Big объявил о разводе с Татаркой

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и исполнительница Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Татарка, объявили о разводе. Обращение артистов опубликовано на YouTube-канале Tatarka.

Артисты заявили, что у них накопилось друг к другу много претензий и они оказались не готовы уживаться друг с другом только ради их ребенка. При этом они остались друзьями.

«Нам еще повезло, что мы остались друзьями», — добавил Прусикин.

Музыкант пояснил, что из-за работы c Little Big постоянно был в разъездах, а его супруга «просто постоянно ждала». «Отношения на расстоянии — это полное говно, кто бы что ни говорил», — добавила Смелая, подчеркнув, что сохранить семью ради ребенка — «чистейший эгоизм».