Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok. Соответствующая видеозапись была опубликована на странице фронтмена музыкального коллектива Ильи Прусикина в Instagram.

На размещенном ролике один из участников группы музицирует с помощью ложки и емкостей с водой, второй использует ложку и бутылку, а сам Прусикин — колпачок от градусника.

В комментариях подписчики написали, что видео поднимает настроение, а другие заметили, что участники группы стоят слишком близко друг к другу, что противоречит рекомендациям в связи с распространением коронавирусной инфекции.

18 марта стало известно об отмене «Евровидения» из-за распространения коронавируса. От России на конкурс должны были поехать Little Big. Видео группы на трек Uno оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов.

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