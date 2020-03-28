Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok. Соответствующая видеозапись была опубликована на странице фронтмена музыкального коллектива Ильи Прусикина в Instagram.
На размещенном ролике один из участников группы музицирует с помощью ложки и емкостей с водой, второй использует ложку и бутылку, а сам Прусикин — колпачок от градусника.
В комментариях подписчики написали, что видео поднимает настроение, а другие заметили, что участники группы стоят слишком близко друг к другу, что противоречит рекомендациям в связи с распространением коронавирусной инфекции.
18 марта стало известно об отмене «Евровидения» из-за распространения коронавируса. От России на конкурс должны были поехать Little Big. Видео группы на трек Uno оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения