Российский балалаечник перепел хит Little Big со словами о коронавирусе

Российский балалаечник из Пермской области Андрей Киряков перепел хит Uno группы Little Big со словами о коронавирусе. Он опубликовал клип с кавер-версией «Коронавирус, adios!» на своем Youtube-канале.

Вместе с Киряковым спела девушка, а также сыграли еще три балалаечника. Исполнители посоветовали соблюдать правила гигиены и гулять на свежем воздухе. Согласно тексту песни, «в Европе страшно выйти даже за хлебом», а в России «поля большие», поэтому надо выходить на свежий воздух и делать упражнения. Однако музыканты предупредили, что видео носит юмористический характер, и призвали соблюдать рекомендации ВОЗ.

«В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео. Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика», — подписал Киряков. Музыкант добавил, что на создание видео его вдохновили #corUNOvirus и @LittleBigband.

18 марта стало известно об отмене «Евровидения» из-за распространения коронавируса. От России на конкурс должны были поехать Little Big. Видео группы на трек Uno оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов.

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