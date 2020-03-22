Российский балалаечник перепел хит Little Big со словами о коронавирусе

Российский балалаечник из Пермской области Андрей Киряков перепел хит Uno группы Little Big со словами о коронавирусе. Он опубликовал клип с кавер-версией «Коронавирус, adios!» на своем Youtube-канале.
Вместе с Киряковым спела девушка, а также сыграли еще три балалаечника. Исполнители посоветовали соблюдать правила гигиены и гулять на свежем воздухе. Согласно тексту песни, «в Европе страшно выйти даже за хлебом», а в России «поля большие», поэтому надо выходить на свежий воздух и делать упражнения. Однако музыканты предупредили, что видео носит юмористический характер, и призвали соблюдать рекомендации ВОЗ.
«В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео. Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика», — подписал Киряков. Музыкант добавил, что на создание видео его вдохновили #corUNOvirus и @LittleBigband.
18 марта стало известно об отмене «Евровидения» из-за распространения коронавируса. От России на конкурс должны были поехать Little Big. Видео группы на трек Uno оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения